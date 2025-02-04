شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: وقف الاحتلال عمل الأونروا يستهدف تقويض حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مجلس جامعة الدول العربية إن تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة "الأونروا" ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.

وأدان المجلس تجاهل الاحتلال الإسرائيلي دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين، وأكد أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس في دورته غير العادية التي عُقِدت الاثنين، برئاسة اليمن، بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا.

تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

لفت البيان إلى أن سعي الاحتلال الإسرائيلي لتقويض شرعية "الأونروا" ومنعها من أداء عملها بموجب تفويضها الأممي، يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.

وأفاد بأن حظر عمل وكالة "الأونروا" يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليًا أو جزئيًا، وإلى إلحاق أضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية.



محاولة اغتيال الأونروا سياسيًا

وأوضح أن "الأونروا" هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.

أوضح اليبان أن تشكيك الاحتلال الإسرائيلي في حياد ومصداقية "الأونروا" عارٍ من الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد بيان المجلس أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تُعد انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل المحتلة، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تسري على "الأونروا" والعاملين فيها بكونها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة، داعيًا الدول المانحة إلى الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها تجاه وكالة "الأونروا".