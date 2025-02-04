شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الجيش يتأهب لـ"سيناريو أمنى خطير" فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، جيش الاحتلال يتأهب لـ"سيناريو أمني خطير" في الضفة الغربية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف إعلام الاحتلال، أن سلاح الجو سيقصف مئات الأهداف بالضفة الغربية عند الضرورة، ومنذ وقت قليل، أعلن إعلام فلسطيني، أن هناك اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات موسعة بعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

ولأفت إلى أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وتداهم المحلات التجارية.