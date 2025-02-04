شكرا لقرائتكم خبر عن "أكسيوس": وزراء عرب يعارضون في رسالة إلى واشنطن إجلاء الفلسطينيين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع "أكسيوس" بأن خمسة من وزراء الخارجية العرب ومسؤولا فلسطينيا كبيرا أرسلوا رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعارضون فيها خطط تهجير الفلسطينيين من غزة.

وأصدرت مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وجامعة الدول العربية بيانا مشتركا بعد اجتماع عقد في القاهرة يوم السبت الماضي، حول الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

وأكد البيان ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله وبنوده، واستدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كل المساعدات ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل.

كما شدد البيان على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه.