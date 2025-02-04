شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: جيش الاحتلال أجبر 75% من سكان طولكرم على النزوح والان نبدء بالتفاصيل

إصابة طفل فلسطيني في الخليل

الدمام - شريف احمد - قال محافظ طولكرم في السلطة الفلسطينية عبد الله كميل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر 75% من سكان مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية على النزوح قسرًا من منازلهم.وقال في بيان إن جيش الاحتلال أجبر ما يزيد على 75% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرًا، بسبب الهجمات غير المسبوقة المتواصلة لليوم الثامن على التوالي.وأشار إلى أن المحافظة جهزت مراكز إيواء من خلال الجهات المختصة وبالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات والفعاليات.فيما توجه جزء آخر من النازحين إلى أقاربهم، وتعمل اللجنة على مدهم بالاحتياجات اللازمة.أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، خلال اقتحام بلدة سعير شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين وطولكرم، مخلفةً دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين، بالإضافة إلى نزوح آلاف العائلات الفلسطينية.تزامن ذلك مع اعتقال 9 فلسطينيين خلال الاقتحام المستمر لبلدة طمون بمدينة طوباس.