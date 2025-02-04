شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل طفلا شرق رام الله.. والمستعمرون يهاجمون منازل الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، طفلا من بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفاد رئيس بلدية سلواد رائد حامد لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت محلا تجاريا، واعتقلت الطفل عبد الحكيم عباس (15 عاما).

من ناحية أخرى، جدد مستعمرون، الاثنين، هجومهم على تجمع عرب المليحات البدوي، شمال غرب مدينة أريحا.

وأوضح المشرف في منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات لـ"وفا"، بأن حوالي 30 مستعمرا بعضهم كانوا يستقلون سيارات والبعض الآخر كانوا مشاة، هاجموا التجمع، وانتشروا بين مساكن المواطنين.

وأضاف أن تجمع عرب المليحات يتعرض لهجمات متلاحقة من قبل المستعمرين، ففي وقت سابق من اليوم اقتحموا التجمع ودمروا مصادر للمياه وأعلاف.

وأشار إلى أن المواطنين في التجمع، خاصة النساء والأطفال، باتوا يعيشون في أجواء من الرعب مع كل هجوم للمستعمرين، وسط الخشية من الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.

كما هاجم مستعمرون، منازل المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا لـ"وفا" إن عددا من المستعمرين اقتحموا القرية، وهاجموا منازل المواطنين، والحقول أضرارا مادية فيها، وأعطبوا خزانات المياه، كما وألحقوا أضرارا بمركبة المواطن نصر نواجعة.

وأضاف أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رشقوا الحجارة على عدد من منازل المواطنين التي تعود لعائلة نواجعة.