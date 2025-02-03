شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تنعقد في دورتها العادية بالكويت غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية (55) بدولة الكويت.

وتنعقد أعمال الدورة برئاسة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأنه على الرغم من التقدم المحرز والترحيب المصاحب لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تظل آثار العدوان بما شملته من جرائم وانتهاكات جسيمة وغير مسبوقة في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة، بما يشمل واستمرار احتجاز جثامين الشهداء من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

وتنظر اللجنة في "دور المؤسسات والآليات العربية المختصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تعزيز وحماية حقوق المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة"، بناء على مقترح من جمهورية السودان



كما تحمل اللجنة على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر حماية الوحدة الأساسية للمجتمع، الأسرة، لصد أي مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي، وبمقترح من المملكة المغربية، بعنوان "الحقوق المتصلة بالأسرة".

هذا، وستعرف الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2025 ، كما سوف تواصل اللجنة النظر في موضوع "الذكاء الاصطناعي وحقوق لإنسان" سيما الأخلاقيات الناظمة لمجال الذكاء الاصطناعي وسبل مجابهة التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا الحديثة على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان، في إطار "القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان" بمقترح من المملكة المغربية.

وجدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (55) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (فبراير 2025).