عاهل الأردن يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات

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القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصر الحسينية، اليوم الإثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.



ونقل الشيخ فهد للملك تحيات أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما حمّل العاهل الأردني، الشيخ فهد تحياته لأخيه الشيخ مشعل.

وتم التأكيد خلال اللقاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، على عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين الأردن والكويت، والحرص على توطيد التعاون في المجالات كافة.

وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، إذ أكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود عربيا ودوليا لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.

وجدد الملك عبدالله الثَّاني، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، التأكيد على دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

حضر اللقاء مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.