شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: الاحتلال دمر 23 مبنى في هجمات متزامنة بمخيم جنين بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الحصار الناجم عن العملية الإسرائيلية المستمرة في جنين يؤدي إلى نقص في الإمدادات الحيوية.

وأضافت أن وتيرة العنف الشديد تصاعدت في مختلف أنحاء الضفة الغربية، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس، وذلك منذ وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 23 مبنى في هجمات متزامنة بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية