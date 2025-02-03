الخليج اليوم .. قطر تدشن جسراً جوياً لمساعدة سكان غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت دولة قطر جسراً جوياً من قاعدة الملك عبدالله الثاني العسكرية في الأردن إلى القرارة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان القطاع، خاصة لتوفير أدوية ومساعدات طبية وذلك استكمالاً للجسر البري الذي أطلقته في وقت سابق.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في كلمة بهذه المناسبة "منذ بداية الهدنة أدخلت قطر 65 شاحنة من المساعدات الإغاثية عبر الحدود الأردنية. واستكمالا لهذا الجسر البري، نشهد اليوم تسيير رحلتي هيلكوبتر محملتين بمساعدات طبية حيوية إلى شمال خان يونس"، مؤكدة أن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

وأضافت أن "دولة قطر وفرت 20 ألف خيمة تم شحنها عبر جسر بري من قطر إلى المملكة الأردنية، ونسعى بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإدخالها للأشقاء في شمال قطاع غزة".