شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.9 درجة.. زلزال يضرب محافظة سيدي بوزيد التونسية والان نبدء بالتفاصيل

زلزال إقليم كولومبيا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.وأفادت مصالح رصد الزلازل في تونس في بيان، أن الزلزال لم يسجل أي خسائر بشرية وفق المعطيات الأولية.وأشار إلى أن الزلزال وقع، صباح اليوم بالتوقيت المحلي في شرق مدينة المكناسي بولاية سيدي بوزيد اليوم، وشعر به سكان المنطقة.وضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 277 كيلومترًا غرب مدينة بورت ماكنيل.