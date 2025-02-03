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بقوة 4.9 درجة.. زلزال يضرب محافظة سيدي بوزيد التونسية

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  • بقوة 4.9 درجة.. زلزال يضرب محافظة سيدي بوزيد التونسية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.9 درجة.. زلزال يضرب محافظة سيدي بوزيد التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم محافظة سيدي بوزيد وسط تونس.
وأفادت مصالح رصد الزلازل في تونس في بيان، أن الزلزال لم يسجل أي خسائر بشرية وفق المعطيات الأولية.
وأشار إلى أن الزلزال وقع، صباح اليوم بالتوقيت المحلي في شرق مدينة المكناسي بولاية سيدي بوزيد اليوم، وشعر به سكان المنطقة.

زلزال إقليم كولومبيا

وضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية غرب كندا.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 277 كيلومترًا غرب مدينة بورت ماكنيل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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