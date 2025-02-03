شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجامعة العربية يبحث تداعيات حظر عمل "الأونروا" بفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

جامعة الدول العربية

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب الأردن وبتنسيق مع مصر ودولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية.وذلك لبحث تداعيات تطبيق القرارات الغير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.ومثل المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر.ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع بيانًا يعبر عن الموقف العربي الرافض للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والباطة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.