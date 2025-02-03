"أبوظبي للإعلام" تكشف عن مسلسل الرعب والتشويق "كائنات"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: كشفت أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أول مسلسل رعب وتشويق إماراتي "كائنات"، أحدث إنتاجات الشركة الأصلية وإضافاتها المتميزة، والذي يعرض حصرياً على تطبيق ADtv . ويجمع المسلسل نخبة من الفنانين الإماراتيين الشباب في عملٍ فريد من المتوقع أن يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة.

وينسجم هذا الإنتاج الأصلي والاستثنائي مع التزام أبوظبي للإعلام بتلبية مختلف تفضيلات وأذواق الجمهور العربي من خلال ما تقدمه من محتوى ترفيهي ومتنوع ومبتكر عبر كافة منصاتها الإعلامية ، فضلاً عن حرصها المستمر على تسليط الضوء على صناعة الدراما الإماراتية من خلال عرض وإنتاج باقة من أبرز الأعمال المتميزة التي تحتضن كوكبة من النجوم الإماراتيين.



تشويق وإثارة

تبدأ أحداث المسلسل الذي يتكون من 13 حلقة في القرن الخامس قبل الميلاد، وتمتد الاحداث الى وقتنا المعاصر ‘حيث يتصارع صديقان في عالم الخيال، ويتمحور هذا الصراع المرير بين رغبة "آسر" في التضحية وإنقاذ العالم، وبين بحث "نديم" عن القوة والسيطرة المُطلقة في قالب تشويقي مليء بالأحداث المثيرة والشخصيات المعقدة التي تضيف بأبعادها عمقاً إلى الحبكة الدرامية.

وجرى تصوير مسلسل "كائنات" في مواقع مميزة تعكس بتفاصيلها أجواء الرعب والتشويق، بما ينسجم مع السرد القصصي للعمل، والذي يسلط الضوء على قضايا إنسانية معقدة وصراعات شخصيات فريدة في عالم مليء بالأسرار والأحداث التي تهدد بقاء البشرية. ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة من قبل الجمهور.

عالم الخيال

مسلسل "كائنات" من إنتاج شركة روتس للانتاج، وتأليف مروة عبد القادر الديب، وإخراج الأسعد الوسلاتي، ويشارك في بطولته الفنان القدير مرعي الحليان، ونخبة من الفنانين الإماراتيين الشباب منهم ماجد الجسمي ورحاب العطار وأحمد عبد الرزاق ومحمد جمال وهدى عبدالرحمن أحمد ونساء حيدر المازمي وفاتن أحمد، الذين يجسدون شخصياتٍ متنوعةٍ ضمن أحداث من عالم الخيال.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي للإعلام تتطلع من خلال هذا العمل الفريد إلى تقديم إضافة قيمة إلى مسيرتها الحافلة من الإنتاجات الأصلية المتنوعة، بما يسهم في إثراء المشهد الدرامي العربي ويعزز من مكانتها كشركة رائدة ومرموقة في القطاع الإعلامي.