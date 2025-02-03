شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة غزة: إسرائيل تماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني وتتهرب من التزاماتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني ويتهرب من التزاماته.

وحمل المكتب الاحتلال وواشنطن المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدم التزام الاحتلال بتعهداته، وفق بيان صادر عنه اليوم.

ودعا الجهات الضامنة للضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني.