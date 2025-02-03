شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي عدد شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي تم إدخالها اليوم الاثنين إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، 300 شاحنة بينها 20 شاحنة وقود.



وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري بشمال سيناء - في تصريح اليوم - إن شاحنات المساعدات تم إدخالها إلى القطاع عبر منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة .



وأشار إلى أنه تم إدخال 2810 شاحنة خلال الأيام الماضية، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، بينها 2626 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية و184 شاحنة وقود وغاز.