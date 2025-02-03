شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بمواقف ممثلة الاتحاد الأوروبى حول حظر الاحتلال لأنشطة الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنشطة وكالة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل و"الأونروا"، محذرة من مخاطر أية عراقيل أمام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين "الأونروا" من أداء كامل مهامها.

وطالبت الوزارة، بترجمة الإجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر "الأونروا"إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها .