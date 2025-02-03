شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع يؤدى مناسك العمرة فى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس السورى أحمد الشرع إلى مكة المكرمة قادما من جدة، لأداء مناسك العمرة .

ونشرت وسائل الإعلام صور الشرع مرتديًا ملابس الإحرام للمرة الأولى منذ توليه قيادة المرحلة الانتقالية في سوريا.وفق قناة "الإخبارية" السعودية.

وكان باستقباله بمطار الملك عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة، الأمير سعود بن مشعل آل سعود.



احمد الشرع

واختتم الشرع زيارته إلى الرياض التى بدأها أمس الأحد ثم توجه صباح اليوم إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة ،وذلك في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه.

من جانبها، أعلنت الرئاسة التركية صباح الإثنين، أن الشرع سيزور البلاد الثلاثاء استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلته وكالة الأناضول .

وكانت الرئاسة السورية قد أصدرت بيانًا حول القضايا التي بحثها أحمد الشرع، خلال الاجتماع الذي عقده مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وقال الشرع: تناولنا نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كل الأصعدة، لا سيما الإنسانية والاقتصادية، حيث ناقشنا خططا مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقانة، والتعليم والصحة، لنصل معاً إلى شراكة حقيقية، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقعِ الاقتصادي للشعب السوري.