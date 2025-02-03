الخليج اليوم .. توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية واليابان لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ترأس وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الياباني إيوايا تاكيشي، في العاصمة اليابانية طوكيو، الاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية البلدين.

ووقع البلدان على مذكرتي تفاهم، الأولى تتناول إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، والثانية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الزيارة قصيرة الأجل.

وجرى في أثناء الاجتماع تأكيد عمق العلاقات بين السعودية واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي في مختلف الصعد بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن مرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين السعودية واليابان يعد شهادة على الشراكة المستمرة والقيم المشتركة، معرباً عن تفاؤله بالخطوات المتخذة لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب.

وعبّرت السعودية عن أملها في أن يثمر الحوار الاستراتيجي عن نتائج ملموسه تعزز مستوى الأمن والاستقرار بمواءمة الجهود والبناء على المصالح المشتركة.

وجرى في الوقت ذاته، التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين على مختلف الصعد بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.