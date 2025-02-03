الخليج اليوم .. الرئيس الألماني يزور الشرق الأوسط لبحث الوضع في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى الشرق الأوسط لبحث التطورات الإقليمية، ولاسيما في سوريا.

2 فبراير 2025، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يسار) يصل إلى مطار الملك خالد الدولي ويستقبله الأمير فيصل بن بندر آل سعود (يمين)، أمير الرياض. / Globallookpress

ويعتزم شتاينماير اليوم الاثنين لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة في الرياض، وكان من المقرر أن تجرى الزيارة في نوفمبر الماضي، لكن شتاينماير أرجأها في اللحظة الأخيرة بسبب الوضع غير المستقر بعد فشل الائتلاف الحاكم في برلين بقيادة المستشار أولاف شولتس.

ومن السعودية، يعتزم الرئيس الألماني السفر إلى الأردن يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يزور أفراد الجيش الألماني في قاعدة "الأزرق" الجوية، ويشارك الجيش الألماني في المهمة الدولية التي تنطلق من الأردن لمكافحة تنظيم "داعش".

كما يخطط شتاينماير للقاء الملك عبد الله الثاني في الأردن، ويعد الأردن دولة جارة مباشرة لسوريا.

وفي ختام زيارته، سيتوجه الرئيس الألماني إلى تركيا يوم الأربعاء، حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان لمناقشة الوضع في سوريا ودور تركيا الإقليمي. وتأتي هذه الزيارة في وقت تزداد فيه أهمية الدور التركي في المنطقة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

ومن المتوقع أن تشمل المناقشات أيضا النزاع في غزة، ودور إيران الإقليمي، وموقف الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب من الشرق الأوسط.

وأكد مكتب الرئيس الألماني أن شتاينماير سيعمل على توضيح مصالح ألمانيا في المنطقة في ظل الاضطرابات المستمرة.

المصدر: "أسوشيتد برس"