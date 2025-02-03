الخليج اليوم .. السعودية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن بتهمة "تهريب المخدرات" إلى المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن سعودي بتهمة تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين: "أقدم محسن بن سليمان بن صبر الرويلي سعودي الجنسية على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة".

وأضاف البيان "بإحالة الجاني إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

ووفق البيان، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني محسن بن سليمان بن صبر الرويلي اليوم الاثنين 4 / 8 / 1446 هـ الموافق 3 / 2 / 2025 م بمنطقة الجوف.

وأكدت الداخلية السعودية "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم".

وحذرت الوزارة "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

المصدر: واس