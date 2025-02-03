الخليج اليوم .. ملتقى سلطنة عمان للسياحة يدعو لتفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختتم الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار أعماله بسلطنة عمان حيث دعا المشاركون فيه إلى تفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لدعم الشراكة الخليجية وتعزيز السياحة والاستثمار.

وشدد الملتقى الذي استضافته محافظة البريمي العمانية، واختتم أعماله اليوم الاثنين بعد جلسات استمرت يومين شارك فيه خبراء ومسؤولون ومستثمرون من مختلف الدول العربية، على أهمية بناء شراكات خليجية وعربية وعالمية لتطوير الأحياء الشعبية الأثرية وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي.

كما أوصى بوضع خطط سياحية تستهدف جذب السياح العرب والأجانب، مع التركيز على الأسواق السياحية الآسيوية.

وأكد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، أن الملتقى يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي في مجالي السياحة والاستثمار، مشيرا إلى أن البريمي تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واعدة تجعلها بوابة استراتيجية بين عُمان ودول الخليج.

من جانبه قال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن الملتقى أصدر مجموعة من التوصيات الهامة للنهوض بالسياحة العربية.

وأضاف أن الملتقى أوصى الحكومات العربية بالتركيز على توثيق وتسويق جهود اكتشاف الآثار في المواقع التاريخية عالميا عبر وسائل الإعلام، وافلام السينما والافلام الوثائقية، والاهتمام بالسياحة المعاصرة بأنواعها: الطبيعية والثقافية والعلاجية والتعليمية وسياحة المغامرات والاستكشاف.

وأكد الملتقى على شراكة الإعلام السياحي (التقليدي وغير التقليدي) دعما للسياحة وصولا لإسهام فاعل في الدخل القومي ودفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وطالب الملتقى الحكومات العربية بتيسير إجراءات السياحة والاستثمار وتأسيس منصة واحدة لإجراءات السياحة والاستثمار تعنى بكل التفاصيل من إصدار التصاريح واعتماد الموافقات واقتراح البدائل.

وأكد على أهمية النهوض بمقومات محافظة البريمي السياحية لتصبح بوابة سياحية عربية واعدة.

ونظم الملتقى محافظة البريمي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان.

المصدر: أسوشيتد برس