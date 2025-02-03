شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس جوزيف عون يشدد على استقلالية القضاء اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس اللبنانى جوزيف عون على استقلالية القضاء اللبناني، ومحورية دوره في بناء الدولة التي يعتبر الحكم العادل ركنها الأساسي.

ودعا الرئيس عون القضاة، خلال لقائه اليوم الاثنين مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، ووفد من القضاة ، إلى أن يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وان يكونوا مستقلين ذاتياً وغير مستقيلين من مهامهم ومسؤولياتهم، وفق بيان صادر عن قصر بعبدا الرئاسي ببيروت.

وأكد عون أنه سيكون الحامي للقضاة الذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه، دعاهم الى الا يظلموا بريئاً ولا يبرئوا ظالماً، ووجه كلماته إلى القضاة، قائلاً: "حتى ولو طلبت منكم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليكم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لآنه علينا جميعاً أن نكون تحت سقف القانون".

ورحب عون بالوفد، لافتاً إلى أنه الآن "علينا قيادة البلاد إلى بر الأمان، ويجب أن نبني دولة، والركن الأساسي في هذا السياق هو الحكم العادل"، وقال: الأمن والقضاء أساسيان، واذا كان الأمن ممسوكاً، فلا يمكنه الاستمرار وحده من دون القضاء.

وتابع الرئيس عون: هناك قضاة يتخذون قرارات بناء على الشائعات أو وفق ردود تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، ليس المطلوب إرضاء احد من هؤلاء، بل الضمير وفقاً للقانون. وهذا ما يجب ان تقوموا به خصوصاً وانكم الحكم العادل، وهذا يتطلب إرضاء الضمير والجرأة في اتخاذ القرارات.

وأكد الرئيس عون أنه سيكون هو الحامي للقضاة الذين يسيرون في هذا المسار، والذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه.

وشدد الرئيس عون على أنه حتى ولو طلب منهم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليهم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لانه "علينا جميعاً ان نكون تحت سقف القانون."