شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية لبحث تداعيات تطبيق قرار حظر الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل، أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن بناء على طلب مصر ودولة فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية.

ويناقش الاجتماع تداعيات تطبيق قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

ويعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وكبار المسؤولين بالجامعة العربية.

ومن المقرر أن يصدر المجلس قرارا، في ختام أعماله، يعبر عن الموقف العربي الرافض للإجراءات الإسرائيلية الباطلة ضد وكالة "الأونروا".