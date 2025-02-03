شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 70 شهيدا بالضفة الغربية منذ بداية العام غالبيتهم من جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، استشهاد 70 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم من محافظة جنين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن من بين الشهداء: 10 أطفال، وشهيدة من النساء، وشهيدان من كبار السن "المسنين"، مشيرة إلى أن عدد الشهداء حسب المحافظات، جاء على النحو التالي: جنين: 38 شهيدا، طوباس: 15 شهيدا، نابلس: 6 شهداء، طولكرم: 5 شهداء، الخليل: 3 شهداء، بيت لحم: شهيدان، القدس: شهيد.

من جهة أخرى، أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة أن وحدة الصف العربي ستتصدى لمخططات تهجير الفلسطينيين وستفشل مساعيها.

وقالت النتشة في تصريح لقناة (النيل) للأخبار اليوم أن الموقف العربي واضح بداية من رفض مصر والأردن مخططات تهجير الفلسطينيين، وموقف المملكة العربية السعودية بشأن عدم الدخول في أي عملية تسوية مع الكيان الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية.