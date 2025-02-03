شكرا لقرائتكم خبر عن القوة المشتركة تتصدى لهجوم جديد على الفاشر بالسودان ومقتل 140 من عناصر الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، للتصدى لهجوم جديد شنته عناصر من الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ومن جهته أكد المتحدث باسم القوة المشتركة، أحمد حسين مصطفى، في بيان إن الدعم السريع شن هجومًا على الفاشر من ثلاثة محاور الأحد، لاستهداف خزان قولو والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، ولكنهم وجدوا أمامهم سدًا منيعًا من القوة المشتركة والجيش وقوات قشن والمقاومة، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأفاد البيان أن ميليشيا الدعم السريع حاولت اختراق الدفاعات الغربية لمدينة الفاشر، حيث قضى الجيش وحلفاؤه على القوة المهاجمة.

وأشار مصطفى إلى مقتل 140 من أفراد الدعم السريع والمرتزقة الأجانب، وتدمير 43 آلية عسكرية متنوعة التسليح، والاستيلاء على 12 آلية أخرى.

وخلال الفترة الماضية، كثفت قوات الدعم السريع هجماتها على الفاشر، التي ظلت تشنها منذ 10 مايو الماضي، في محاولة للسيطرة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، إلا أن الجيش والقوات المتحالفة معه يدافعون عن المدينة بضراوة.

وذكر أن الانهيار والتفكك أصبحا سمة لقوات الدعم السريع، التي لم تعد قادرة على اختراق الفاشر أو أي مدينة أخرى.

وأرسل الجيش والقوة المشتركة تعزيزات من الخرطوم إلى دارفور، يُتوقع أن تصل الفاشر خلال أيام.

وكان مجلس الأمن الدولي طالب، السبت، قوات الدعم السريع مجدداً بوقف هجماتها على الفاشر وإنهاء الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ أشهر طويلة.

