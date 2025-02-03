شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلًا و15 مصابًا بانفجار سيارة مفخخة شرقي حلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 15 مدنيًا وإصابة 15 آخرين، في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرقي حلب صباح اليوم، الاثنين.

ونقلت وكالة سانا عن الدفاع المدني "مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد ... في حصيلة أولية" لانفجار السيارة على طريق رئيسي عند أطراف مدينة منبج شرق حلب.

وأشارت الى إصابة 15 امرأة بجروح، مؤكدة أن كل الضحايا هم من عمال الزراعة الذين صادف مرورهم في المكان عند وقوع الانفجار.

التفجير الثاني في يومين

وهذا التفجير هو الثاني من نوعه في منبج خلال يومين. وقتل تسعة أشخاص على الأقل السبت، بينهم عدد من المقاتلين الموالين لتركيا، في انفجار "آلية ملغمة" قرب موقع عسكري، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي لم يحدد الجهة التي تقف وراء الانفجار.

وفي اليوم ذاته، أفاد المرصد بمقتل 10 عناصر من فصائل "الجيش الوطني" الموالية لأنقرة في معارك مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، وتشن هجمات في جنوب وشرق منبج.