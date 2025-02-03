شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بالجامعة العربية حول مكافحة تجنيد الأطفال في الجماعات الارهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ (36) وورشة عمل حول "مكافحة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والألعاب الإلكترونية" في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة العميد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية.

وأفادت وزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بأن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ(35) الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بشأن مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى موضوع تجارب الدول العربية ومرئياتها والإجراءات المتخذة لمنع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق.