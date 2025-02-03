شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصا فى انفجار جديد لسيارة مفخخة بمنبج شرقى حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية، الإثنين، نقلا عن الدفاع المدني السوري، أن انفجار سيارة مفخخة جديد، وقع في مدينة منبج شرق حلب، أدى لوقوع عدة قتلى وجرحى.

وأكدت مصادر الدفاع المدني السوري، أن الانفجار أسفر عن عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت أخبار مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الضحايا أغلبهم من النساء.

وقال الدفاع المدني السوري إن الحصيلة الأولى أشارت لسقوط 15 قتيلا و15 جريحا في الانفجار.