شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة بلدات فى الضفة الغربية فجر الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الإثنين مدينة حلحول شمالى الخليل وبلدة طمون جنوب طوباس شمال شرقى الضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. كما اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية حى كفر عقب شمالى القدس المحتلة. قالت سرايا القدس- كتيبة جنين إن مقاتليها فى سرية السيلة الحارثية غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فجروا عبوة ناسفة موجهة فى آلية عسكرية إسرائيلية.

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