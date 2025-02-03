شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى: دور مصر محورى فى عمليات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاقتصاد الوطنى ألفلسطينى محمد العامور، محورية الدور المصرى فى عمليات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة خلال ألفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال البناء والتشييد وتأهيل البنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقبال السفير إيهاب سليمان سفير مصر فى رام الله، لوزير الاقتصاد الوطنى ألفلسطينى الذى ثمَّن الجهود التى تضطلع بها مصر من أجل إغاثة الشعب ألفلسطيني.



وبحث الجانبان التطورات الاقتصادية فى الأراضى ألفلسطينية المحتلة وخاصة الأوضاع المعيشية فى قطاع غزة، عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن سبل تعزيز جهود نفإذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.



وتنأول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعمل على عقد اجتماعات تشأورية لرجال الأعمال لبحث فرص التعأون فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فى ظل التداعيات الحادة للحرب على الاقتصاد ألفلسطينى خلال السنة الأخيرة.