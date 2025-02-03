شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية عن رئيس الجزائر: وجود دولة فلسطينية شرط للتطبيع مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة لوبينيون الفرنسية عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن بلاده "قد تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل فى اليوم ذاته الذى ستكون فيه دولة فلسطينية".

وخلال حوار أجرته معه الصحيفة، سُئل تبون: "هل أنتم مستعدون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا أدى استئناف عملية السلام في نهاية المطاف إلى إنشاء دولة فلسطينية؟"، فأجاب قائلا: "بطبيعة الحال".

وتابع: "فى اليوم نفسه الذى ستكون فيه دولة فلسطينية".

وأكد الرئيس الجزائرى أن هذا الأمر "متسق تماما مع مجرى التاريخ.. فقد كان أسلافى الرئيسان الشاذلى بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة، رحمهما الله، قد أوضحا أن لا مشكلة لدينا مع إسرائيل"، وأضاف: "همّنا الوحيد (في الجزائر) هو إقامة الدولة الفلسطينية".