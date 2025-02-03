شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير، التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وطالبت خارجية فلسطين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات الاحتلال للمنازل في جنين وطولكرم، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الاحتلال ومستعمريه ضد الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، محذرة من مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية.
إدخال 250 شاحنة مساعدات إلى غزة
دخلت 250 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة من بينها 17 شاحنة وقود.
وأوضح مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أدخلت الشاحنات إلى قطاع غزة عن طريق منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.
وأشار إلى أن إجمالي الشاحنات التي أُدخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية بلغ 2760 شاحنة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، من بينها 2593 شاحنة مساعدات إنسانية إغاثية و167 شاحنة وقود وغاز الطهي.