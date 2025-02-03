شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مسيرة تستهدف حقل كورمور للغاز فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استهدفت طائرة مسيرة ، حقل كورمور للغاز فى محافظة السليمانية فى إقليم كردستان العراق.
وأوضحت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ، وفقا لوكالة الأنباء العراقية ، أن الهجوم على الحقل لم يؤثر على إنتاج الغاز ، ولم يوقع أى إضرار بالشركة المشغلة.
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث والجهات التي تقف وراءه.
ويعد حقل (كورمور) للغاز أكبر حقل للغاز الطبيعي في العراق، حيث تقدر احتياطاته بـ 8 تريليونات و200 مليار قدم مكعبة، ويقع على مساحة تبلغ 135 كيلومترا مربعا في قضاء (قادر كرم) بمحافظة السليمانية شمالى العراق، وتديره حكومة إقليم كردستان منذ عام 2003.
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