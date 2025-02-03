الرئيس الألماني في السعودية.. استقبال رسمي في الرياض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: حطّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مساء الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان السفير السعودي لدى ألمانيا، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة، وميشائيل كيند سغراب السفير الألماني لدى السعودية، واللواء منصور العتيبي مدير شرطة المنطقة المكلف، وفهد الصهيل وكيل المراسم الملكية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين السعودية وألمانيا، في ظل علاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية بين البلدين.