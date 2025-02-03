شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" تدين مخططات الاحتلال الهادفة للتهجير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير، التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وطالبت خارجية فلسطين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تفجيرات الاحتلال للمنازل في جنين وطولكرم، ووضع حد لمخططات التهجير، ووقف جرائم الاحتلال ومستعمريه ضد الفلسطينيين، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، محذرة من مخططات الاحتلال الهادفة إلى نقل جرائم التطهير العرقي والتدمير من غزة إلى الضفة الغربية.

