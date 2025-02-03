شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 250 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت 250 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة من بينها 17 شاحنة وقود.

وأوضح مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أدخلت الشاحنات إلى قطاع غزة عن طريق منفذي العوجة البري وكرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وأشار إلى أن إجمالي الشاحنات التي أُدخلت إلى القطاع خلال الأيام الماضية بلغ 2760 شاحنة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، من بينها 2593 شاحنة مساعدات إنسانية إغاثية و167 شاحنة وقود وغاز الطهي.