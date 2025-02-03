اعدام كويتي قتل زوجته وقطع جثتها 20 قطعة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: قضت محكمة التمييز في الكويت بإعدام مواطن خمسيني بعد إدانته بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد وتقطيع جثتها لأوصال عدة ورميها داخل حاويات قمامة بمناطق مختلفة في البلاد.

جاء ذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد طالبت بإنزال أقصى عقوبة بالمتهم، كما أسندت إليه تهمة حيازة سلاح أبيض وهو ساطور وسكين قام المتهم بشرائهما لارتكاب جريمته.

والتفتت المحكمة عن إنكار المتهم لجريمته مؤكدة ثبوت الأدلة على ارتكابه هذه الجريمة البشعة.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد واجهت المواطن الخمسيني بتهمة قتله زوجته وتقطيع جثتها إلى عشرين قطعة وتوزيعها بين حاويات القمامة في مناطق مختلفة.

وأنكر المواطن الخمسيني بعد أشهر من انتشار قصته وزوجته المغدورة، كافة التهم الموجهة إليه أمام محكمة الجنايات بالقتل والتشنيع بجثة زوجته، مؤكدا أنه لم يرتكب الجريمة وأن زوجته اختفت فجأة ولا يعلم عنها شيئا.

وفي صيف 2023، كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها المتهم، مبينة أن توزيع أشلاء الجثة كانت بين حاويات القمامة في مختلف محافظات البلاد.

وذكر مصدر أمني أن خيوط القضية بدأت ببلاغ قدمته إحدى المواطنات، أفادت فيه بأن شقيقتها متغيبة منذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ أكتوبر 2022، ولا تعرف عنها أي شيء، وأن الشكوك بشأن حصول مكروه لها زادت بعد عدم حضورها عرس اثنين من أبنائها خلال هذه المدة.

وبيّن المصدر أن "رجال المباحث انتابتهم الشكوك في كلام الزوج، بعدما بدا مرتبكا، وبتفحص هاتفه تبين أن آخر مكالمة له مع المتغيبة تعود بالفعل إلى تشرين الأو (أكتوبر)".