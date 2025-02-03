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برلمانى لبنانى: اكتمال الحكومة اللبنانية الجديدة خلال 48 ساعة

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برلمانى لبنانى: اكتمال الحكومة اللبنانية الجديدة خلال 48 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون 48 ساعة.


وقال حمادة، في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد ، إنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.


وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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