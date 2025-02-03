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"الوطنى الفلسطينى": تفجير الاحتلال للمنازل فى مخيمى جنين وطولكرم تطهير عرقى

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"الوطنى الفلسطينى": تفجير الاحتلال للمنازل فى مخيمى جنين وطولكرم تطهير عرقى

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القاهرة - سامية سيد - اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن عمليات التفجير التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، وطالت مربعات سكنية في مخيمي جنين وطولكرم، هي بمثابة تطهيرعرقي ومقدمة للتهجير القسري.


وحذر فتوح ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد ، من خطورة هذه المخططات الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الإنتهاكات ومحاسبة الإحتلال على جرائمه.


كما طالب بضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذه المخططات، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين في المخيمات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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