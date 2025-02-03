شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يلتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن الثلاثاء 11 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن الملك عبد الله الثاني، تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لزيارة واشنطن.

وأشارت الوكالة، إلى أن الملك سيلتقى ترامب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري، بعد أن تلقى رسالة دعوة من الرئيس ترامب الأسبوع الماضي.