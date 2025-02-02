شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مسنٍ فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد مسنٌ فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في مخيم جنين بالضفة الغربية، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل لليوم الثالث عشر على التوالي.

في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 79 فلسطينيًا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا، وبيت دجن بمدينة نابلس.

وفي قطاع غزة، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف شمال وشرق المخيم. اقتحام المسجد الأقصى واقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة، عرقلت وصول الزوار والمصلين لباحات المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غاز كثيف تجاه الفلسطينيين.