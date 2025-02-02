شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يكشف عن موعد تشييع حسن نصر الله وهاشم صفى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن موعد تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، هو يوم الأحد 23 فبراير 2025.

وأبرز ما جاء في كلمة نعيم قاسم حول التطورات في جنوب لبنان وتشييع نصر الله: " شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله استشهد في وقت كانت الظروف صعبة ولم تكن هناك إمكانية للتشييع، واستحوذ حسن نصر الله على قلوب الأمة والعالم واستطاع أن يكون رمزاً ونموذجاً وأيقونة حقيقية."

واضاف فى كلمته، "ارتأينا أن يكون التشييع يوم الأحد 23 فبراير 2025، كما سيتم في التشييع نفسه هاشم صفي الدين بصفة أمين عام لأننا بعد 4 أيام أنجزنا انتخابه أمينا عاما، هاشم صفي الدين استشهد كأمين عام".

وأشار إلى ان شعار التشييع سيكون "إنا على العهد"، ندعو إلى عدم إطلاق النار لا في التشييع ولا قبله ولا في أي مكان وهذا العمل منكر وأذية للناس".