الخليج اليوم .. السعودية.. إعدام مقيم أدين بجريمة مخدرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحق مقيم نازح أدين بجريمة مخدرات.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان الأحد، أن خالد ذنين علي هندي (مقيم نازح) أقدم على تلقي أقراص الأمفيتامين المخدرة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وإحالته إلى المحكمة المختصة.

وأشارت إلى صدور حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

ووفق البيان نُفذ "حكم القتل تعزيرا بالجاني خالد ذنين علي هندي (مقيم نازح) يوم الأحد 3/8/1446 هجرية الموافق 2/2/2025 ميلادية بمنطقة الرياض".

وأكدت الداخلية السعودية، "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم".

وحذرت الوزارة "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".