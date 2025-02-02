الخليج اليوم .. حادث مروع يتسبب بوفاة وإصابة 15 شخصاً في إب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توفي وأصيب 15 شخصا، بينهم أطفال ونساء بحادث مروري مروع في محافظة إب وسط اليمن.

وقال سكان محليون إن ستة أشخاص توفوا وأصيب تسعة آخرون بجروح مختلفة، جراء انقلاب سيارة في طريق جبل الرئاسي بمنطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.

إصابة 9 بجروح مختلفة

كما أفادوا أن سيارة "هايلوكس" مكتظة بالركاب، انحرفت عن مسارها في نقيل الراسي بمنطقة "الجعاشن" بمديرية ذي السفال، وهوت إلى أسفل الجبل بمن فيها.

وأضاف الأهالي أن الحادث المروع أسفر عن وفاة سائق السيارة والمرافقين.

إلى ذلك أشار الأهالي إلى إصابة 9 آخرين بجروح مختلفة، سبعة منهم بحالة حرجة، لافتين إلى أن أغلب الضحايا من أبناء قرية حدقات وقريتي العقيرة والوصر في مديرية ذي السفال جنوب إب.

سرعة زائدة وحمولة مفرطة

وأكدت شرطة محافظة إب الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين حصيلة الضحايا، لافتة أن التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة والحمولة المفرطة.