شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل إثر قصف إسرائيلي على سيارة بمخيم النصيرات في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على سيارة في شارع الرشيد شمال غربي مخيم النصيرات في قطاع غزة.

ونقلت تقارير عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن استهداف المركبة في وسط قطاع غزة كان بسبب محاولتها العبور إلى الشمال دون فحص

وفي 19 يناير، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.