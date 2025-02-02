شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: مصابون جراء قصف للاحتلال استهدف سيارة بشارع الرشيد وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية في شارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي 19 يناير الماضى، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.