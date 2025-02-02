شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة، عرقلت وصول الزوار والمصلين لباحات المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غاز كثيف تجاه الفلسطينيين. الضفة الغربية وأصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، جراء إطلاق مسيّرة للاحتلال النار في قرية المغير بمدينة رام الله، ترافق ذلك مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقل خلالها ثلاثة فلسطينيين، بينهم أسير محرر.

وفي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، احتجزت قوات الاحتلال صحفية وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، أثناء توزيع المساعدات الإغاثية على المحاصرين في منازلهم بمخيم طولكرم.