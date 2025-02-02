شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطني الفلسطيني يدين حرق مسجد بإحدى قرى مدينة أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المجلس الوطني الفلسطيني الجريمة التي ارتكبها المستوطنون صباح اليوم الأحد بإحراق مسجد قرية "عرب المليحات" في منطقة المعرجات شمال مدينة أريحا.



وأكد المجلس الوطني - في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرون بحق الشعب الفلسطيني، ومقدساته، وممتلكاته، والتي تهدف إلى ترسيخ سياسة التطهير العرقي، والتهجير القسري، تحت مظلة حكومة الاحتلال العنصرية.



وحمل المجلس، حكومة الاحتلال اليمينية المسؤولية الكاملة عن تصعيد الإرهاب والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل تنفيذ أجندة عنصرية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتنفيذ مخطط التهجير والتطهير.. مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة المستعمرين على انتهاكاتهم المتكررة، وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية والاستعمارية.