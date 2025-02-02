الخليج اليوم .. ملك البحرين والرئيس الإماراتي يهنئان أحمد الشرع بتوليه الرئاسة في سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وكالة أنباء البحرين بأن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعث برقية تهنئة للرئيس السوري أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وطبقاً لوكالة الأنباء فإن ملك البحرين أعرب في برقيته عن خالص تهانيه، وتمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.

إلى ذلك، بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة توليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية.

‎كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع.

إلى ذلك توالت التهنئات الخليجية لرئيس المرحلة المقبلة في سوريا، الرئيس أحمد الشرع، إذ هنأ العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الشرع، متمنين له التوفيق والنجاح في قيادة سوريا نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري.