الخليج اليوم .. الإمارات.. ارتفاع الضبطيات الجمركية لـ 15 ألف في 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أظهرت مؤشرات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى أنها أجرت نحو 276 ألف عملية تفتيش جمركي في العام المنصرم، ما نتج عنه ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى نحو 15 ألفاً و866 ضبطية.

إلى ذلك، تكشف هيئة الجمارك بأن إجمالي عدد المعاملات الجمركية وصل إلى نسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع "منصة جمارك الإمارات"، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.

وأكدت جمارك الإمارات أنها تنفذ دورا إستراتيجيا في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.