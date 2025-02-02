الخليج اليوم .. الإمارات تؤسس منصة موحدة للتراخيص الصحية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.

توفر المنصة كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية مما يقلل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.

تستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.

تعمل المنصة كنظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية فإن المنصة تحقق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يوحد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.